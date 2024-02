NUOTO Mondiali Doha: Cina domina nel sicro piattaforma 10 metri e nel duo libero

La Cina trionfa nella gara del sincro dalla piattaforma 10 metri maschili. La coppia formata da Yang Hao e Lian Junjie sale sul gradino più alto del podio, confermandosi per la terza volta di fila al vertice della specialità dopo gli ori di Budapest 2022 e Fukuoka 2023. Per la coppia cinese la medaglia d'oro è arrivata con il punteggio di 470.76. Un risultato che permette a Yang di diventare il più grande di tutti grazie anche al successo ottenuto nel 2017. Alle spalle della Cina si piazza la coppia britannica formata da Tom Daley e Noah Williams. Un altro grande risultato per la carriera del primo, che conquista con Williams anche il pass per le olimpiadi di Parigi 2024. Sul gradino più basso del podio l'Ucraina con la coppia formata da Kirill Boliukh e Oleksii Sereda, rispettivamente 16 e 18 anni. Ucraina che resta sul podio mondiale, ma perde una posizione dopo l'argento dello scorso anno. Pass olimpici centrati anche dal Messico e dal Canada. L'Italia è andata vicinissima alla qualificazione per Parigi, restando in corsa per buona parte della gara, poi la coppia formata da Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu, chiude decima.

La Cina trionfa anche nel duo libero con 250.7729. Le gemelle Liuyi e Qianyi Wang s'impongono sulle gemelle olandesi Bregje e Noortje De Brouwer, argento con 250.4979. Terzo gradino del podio per la Gran Bretagna con Kate Shortman e Isabelle Thorpe. Le azzurre Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero si piazzano al settimo posto.

