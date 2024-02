NUOTO Mondiali Doha, Martinenghi certezza con l'argento nei 100 rana È il 5° podio internazionale consecutivo di specialità per l'azzurro che rimonta su Peaty e s'arrende solo a Fink.

Mondiali Doha, Martinenghi certezza con l'argento nei 100 rana.

Europei, Olimpiadi o Mondiali che siano, nei suoi 100 rana Nicolò Martinenghi non manca mai la medaglia. A Doha è argento dietro allo statunitense Nick Fink, che fa 58” 57 precedendolo di 27 centesimi. Con questo per l'azzurro sono 5 podi internazionali consecutivi, nella specialità: striscia aperta dal bronzo ai Giochi di Tokyo e che comprende anche gli ultimi tre mondiali (oro a Budapest e argento a Fukuoka) e il trionfo agli Europei '22. E stavolta non era scontato, perché al giro di boa Martinenghi è 5°. Poi la rimonta nella seconda vasca, sul bielorusso Ilya Shymanovich, sull'australiano Sam Williamson e soprattutto sul britannico Adam Peaty, che passa dai 35 centesimi di vantaggio ai 27 di ritardo, ritrovandosi di bronzo.

Nelle altre finali di giornata, nei 50 farfalla il portoghese Diogo Matos Ribeiro s'impone sullo statunitense Michael Andrew e sull'australiano Cameron McEvoy, battuti per 10 e 11 centesimi. Europa davanti a tutti anche 100 farfalla: qui l'oro va alla tedesca Angelina Kholer, altro argento agli USA con Claire Curzan e bronzo alla svedese Louse Hansson. Stelle e strisce di nuovo vincenti nei 200 misti col netto successo di Kate Douglass: a podio con lei la canadese Sidney Pickrem e la cinese Yiting Yu.

