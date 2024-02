NUOTO Mondiali Doha, tris di bronzi con Pilato, Franceschi e 4x100 misti uomini

Tris di bronzi per l'Italia ai Mondiali di Doha. Benedetta Pilato è a podio nei 50 rana, preceduta dalla fuoriclasse Ruta Meilutyte - d'oro per il terzo mondiale in fila - e dalla cinese Qianting Tang. Quinta medaglia mondiale in carriera per Pilato, è la prima assoluta invece per Sara Franceschi, a segno nei 400 misti: davanti a lei oro per la britannica Freya Constance Colbert e argento all'israeliana Anastasia Gorbenko. Infine la 4x100 misti uomini, col quartetto Lamberti-Martinenghi-Sansone-Miressi a piazzarsi dietro Stati Uniti e Olanda.

