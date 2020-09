Mondiali donne, Van Der Breggen domina e vince l'oro

Anna Van der Breggen domina la prova in linea e conquista il titolo mondiale. La trentenne olandese, già vincitrice della crono di giovedì oltre che del Giro Rosa, ha coronato una fuga solitaria di oltre 40 chilometri. Argento per Annemiek Van Vleuten e bronzo per Elisa Longo Borghini a 1’32''. L'ultima atleta in grado di vincere prova a crono e in linea nella stessa edizione era stata la leggendaria francese Jeannie Longo nel 1995. Domani la prova maschile con la previsione di pioggia, l'ultimo successo azzurro è di Alessandro Ballan nel mondiale 2008 disputato a Varese.