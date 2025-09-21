CICLISMO Mondiali, Evenepoel campione a cronometro per il 3° anno di fila Il belga domina la prova contro il tempo e sorpassa anche Pogacar, solo 4°. Al femminile vince la svizzera Reusser

La cronometro del Mondiale ha un solo padrone: Remco Evenepoel. In Sudafrica, il belga domina la prova contro il tempo per la terza volta di fila, mettendosi al collo un altro oro, davanti a Jay Vine (Australia) e a Ilan Van Wilder (Belgio), battuti di 1'14" e 2'36".

L'immagine più clamorosa della gara è quella di Evenepoel che sorpassa in salita, a 2 chilometri dal traguardo, Tadej Pogacar, partito 2'30" prima di lui. Lo sloveno chiuderà quarto, fuori dal podio solo per un secondo e 66 centesimi, ma attardato di ben 2'37" rispetto al confermato campione del mondo.

Il migliore degli italiani è Matteo Sobrero, 13°, arrivato con 3'59" di ritardo, seguito da Mattia Cattaneo, 15° a 4'10". In gara non c'erano Filippo Ganna ed Edoardo Affini, rispettivamente 2° e 3° un anno fa, in quanto il percorso non era adatto alle loro caratteristiche, vista la lunghezza e i quattro chilometri conclusivi in salita.

Al femminile, la prima medaglia d'oro di questi Mondiali finisce al collo di Marlen Reusser. La svizzera batte le olandesi Anna van der Breggen e Demi Vollering di 52" e 1'04". Migliore delle italiane è Monica Trinca Colonel, all'esordio nella manifestazione, 11a con 3'03" di ritardo da Reusser.

