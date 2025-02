Mondiali, il primo oro è dell'Italia: vinto il parallelo a squadre miste

La prima medaglia d'oro dei Mondiali di sci è dell'Italia. Gli azzurri hanno vinto lo slalom parallelo a squadre miste, evento inaugurale della competizione, che si è aperta oggi in Austria e andrà avanti fino al 16 febbraio. A portare l'Italia al successo sono stati Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Alex Vinatzer e Filippo Della Vite, battendo la Svizzera in finale per 45 centesimi, dopo che la manche si era chiusa sul 2-2. Prima di sconfiggere gli eveltici, il quartetto azzurro aveva eliminato in semifinale, per un solo centesimo, la Svezia, che poi si è presa il bronzo sconfiggendo gli Stati Uniti.

Domani giornata di pausa, si torna in pista venerdì 6, con la velocità protagonista: nel super-g femminile, l'Italia schiera la propria formazione migliore, con Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Marta Bassino, Laura Pirovano e Roberta Melesi.