Mondiali in vasca corta: 2 argenti per l'Italia e 6 record del mondo

Storicamente la Duna Arena di Budapest è sempre stata terreno fertile per i record del mondo. E la prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta ne è stata la conferma: altri 6, per un totale di 42. Uno arriva dalla staffetta 4x100 stile con il 3:01.66 fatto segnare dagli Stati Uniti. Alle spalle degli inarrivabili americani, un'altra certezza: l'Italia, sempre sul podio dal 2020 tra vasca corta e vasca lunga in questa distanza. Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo non deludono le attese conquistando l'argento. Così come Alberto Razzetti nei 200 misti: l'Italnuoto parte così con 2 medaglie.

E' stata pioggia di record del mondo, griffata USA: primato anche per la 4x100 femminile con Douglass, Berkoff, Shackell e Walsh. Il 3:25.01 vale l'oro su Australia e Canada. Gretchen Walsh e Kate Douglass si prendono il prestigioso “World Record” anche individualmente: la prima lo fa nelle semifinali dei 50 farfalla femminili, fermando il crono sul 23.94, la seconda nell'ultimo atto dei 200 misti in 2:01.63. Il tempo, ovviamente straordinario, consente a Douglass di battere un record che resisteva da 10 anni e portarsi a casa la seconda medaglia d'oro in un paio d'ore. Grande favorito per la vittoria nei 50 farfalla maschili lo svizzero Noe Ponti: 21.43 in semifinale e altro record del mondo. L'ultimo di questa prima giornata dai 400 stile femminili, ottenuto dalla canadese Summer McIntosh. La classe 2006 – già 3 volte oro a Parigi - si impone davanti all'australiana Pallister e la connazionale Harvey.