NUOTO Mondiali in vasca corta, Italia terza nel medagliere Solo Stati Uniti e Canada precedono gli azzurri, che chiudono con gli ori di Miressi nei 100 stile e della 4x100 misti e con l'argento di Martinenghi nei 50 rana.

Fino all'ultima curva, il 2021 si conferma anno di grazia per lo sport italiano. Anche ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi, dove gli azzurri chiudono terzi nel medagliere. 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi, per un totale di 16 podi: meglio solo gli Stati Uniti (30, con 9 ori) mentre il Canada ci precede in virtù di due successi in più, nonostante la medaglia in meno.

Italia perfetta fino all'ultimo giorno, con due ori e un argento. Il protagonista principale è Alessandro Miressi, sul gradino più alto sia nei 100 stile – vinti, con record italiano, sull'americano Held e sul canadese Liendo Edwards – che con la 4x100 misti. 3' 19” 76 il tempo con cui Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Miressi fissano il nuovo primato dei campionati, prevalendo su Stati Uniti e Canada.

Martinenghi che a sua volta va a un soffio dal bis di trionfi, dovendosi “accontentare” di un bis di medaglie. Suo l'argento di giornata, nei 50 rana, dove l'americano Nic Fink lo batte per due miseri centesimi. Sul podio con loro, il brasiliano Gomes Junior. Perché si possa parlare di chiusura da 30 e lode manca solo l'acuto di Gregorio Paltrinieri, che nei suoi 1500 stile s'accomoda appena sotto il podio. Beffa doppia per lui, perché il tedesco Florian Wellbrock vince in 14' 06” 88 e gli strappa il record mondiale di specialità. Davanti a Paltrinieri anche il tunisino Hafnaoui e il campione iridato in carica, l'ucraino Romanchuk, rispettivamente argento e bronzo.

