NUOTO

Mondiali in vasca corta: primo oro per l'Italia con la 4x50 mista

Arrivano altre 3 medaglie per l'Italnuoto nella quarta giornata dei Mondiali in vasca corta di Budapest: oro per la 4x50 stile mista, argento per la Quadarella nei 1500 stile, bronzo per la 4x200sl maschile. Gli USA abbattono altri 5 record del mondo.