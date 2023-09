BASKET Mondiali: Italia ai quarti dopo 25 anni, ma ci sono gli Usa Gli azzurri vincono il secondo girone e incroceranno la squadra di Banchero, battuta dalla Lituania

Mondiali: Italia ai quarti dopo 25 anni, ma ci sono gli Usa.

Dopo 25 anni, l'Italia torna ai quarti di finale del Mondiale di basket, ma l'avversario scelto dalla sorte è terribile: ad aspettare gli azzurri ci sono gli Stati Uniti, battuti dalla Lituania e secondi nel proprio raggruppamento. Dopo la vittoria con la Serbia, la squadra di Gianmarco Pozzecco non delude, contro Portorico, e si prende la sfida da dentro o fuori per 73 a 57. Partiti bene, nel secondo quarto gli azzurri si fanno recuperare fino al -3 dagli americani, che restano a contatto fino all'ultimo periodo. Poi, messo da parte un avvio con pessime percentuali al tiro, Simone Fontecchio cresce e si aggiunge ai già in doppia cifra Giampaolo Ricci, Stefano Tonut e Luigi Datome, rendendo impossibile, per Portorico, resistere all'urto. Ora l'Italia tornerà in campo lunedì, alle 14.40, per la sfida agli Stati Uniti, che metterà in palio un posto tra le prime quattro del mondo e sarà importante anche per continuare a inseguire uno dei due pass olimpici a disposizione delle sei europee rimaste in corsa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: