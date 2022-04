CURLING Mondiali: Italia ko con la Svezia, domani Svizzera e Norvegia

Dopo cinque vittorie consecutive arriva il primo ko per l'Italia ai mondiali di curling. La coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Sebastiano Arman cede 7-4 contro la Svezia. Le gare di domani saranno decisive per l'accesso alla semifinale, alla quale si qualifica solo la prima di ogni girone, mentre seconde e terze dovranno affrontare i play off. La coppia azzurra giocherà contro la Svizzera e poi con la Norvegia.

