Mondiali: l'azzurro Lorenzo Mark Finn vince la prova juniores

Prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo con la splendida vittoria del 17enne Lorenzo Mark Finn che si è aggiudicato la prova in linea della categoria juniores. Sotto il diluvio di Zurigo, Finn corre con coraggio, intelligenza tattica e tante gambe. Attacca a 60 km dall'arrivo, viene ripreso da quattro corridori e poi se ne va a 21 chilometri dal traguardo staccando facilmente lo spagnolo Alvarez. Di lì in poi, è stata una cavalcata trionfale con Finn che rifila distacchi importanti a tutti gli avversari: argento al britannico Grindley con un ritardo di 2'05", bronzo all'olandese Remijn staccato di 3'06".



Per l'Italia si tratta della quarta medaglia nella rassegna iridata, dopo l'argento di Ganna e il bronzo di Affini nella cronometro e il bronzo nella crono staffetta mista.