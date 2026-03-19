MONDIALI CURLING Mondiali: le Azzurre cedono al Giappone, ma battono gli USA

Mondiali: le Azzurre cedono al Giappone, ma battono gli USA.

A Calgary in Canada prosegue l’edizione 2026 dei Campionati Mondiali femminili di curling. La squadra azzurra formata da: Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli e Rebecca Mariani. Le azzurre, dopo aver ottenuto due vittorie nei primi sei incontri, si sono impegnate in un double header tra il pomeriggio europeo di mercoledì e la notte su giovedì. Nel loro settimo match sono state superate dal Giappone per 8-6, per poi riscattarsi contro gli Stati Uniti, con una vittoria per 6-3.





I più letti della settimana: