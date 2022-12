NUOTO Mondiali Melbourne: 4x100 da record

Mondiali Melbourne: 4x100 da record.

Cambiano le stagioni e cambiano i contesti, non la forza nel nuoto azzurro. Dopo l'oro europeo in vasca lunga a Roma, la 4x100 maschile conquista il titolo mondiale in vasca corta a Melbourne. Una super gara per Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon che con 3'02''75 si intestano anche il nuovo record del mondo. Un successo mai in discussione per gli italiani che hanno condotto dall'inizio alla fine e chiuso davanti ad Australia e Stati Uniti. Record che arriva anche nella versione al femminile della stessa staffetta. Solo che a conquistarlo sono le australiane O'Callaghan, Wilson, Harris e McKeon hanno toccato in 2'25"43. Altre gare mondiali sono la prima semifinale dei 50 Farfalla con l'atteso Dylan Carter senza avversari in 22'02- La finale dei 200 misti donna invece vedeva al via anche l'italiana Sara Franceschi. Dentro con l'ultimo tempo utile, ha chiuso all'ottavo posto. La medaglia d'oro alla statunitense Douglass sulla connazionale Walsh e l'australiana McKeown. Assegnato il titolo mondiale anche sulla distanza dei 200 misti uomini. Ad esultare il sudafricano Sates in 1'50''15 sull'americano Foster e il canadese Knox. Sesto l'italiano Razzetti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: