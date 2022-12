Mondiali Melbourne: argento per la staffetta azzurra, bronzo per Miressi nei 100 stile libero

La staffetta azzurra maschile stile libero 4X50 ha vinto la medaglia d'argento ai Mondiali di nuoto vasca corta a Melbourne in Australia . Dopo l'oro con record del mondo nella 4x100, il quartetto Miressi, Deplano, Ceccon e Conte Bonin si è preso il secondo gradino del podio. Oro all'Australia per soli 4 centesimi sugli azzurri. Bronzo per l'Olanda. Alessandro Miressi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 25m stile libero. Oro all'australiano Kyle Chalmers e argento al francese Maxime Grousset. Quinto l'altro azzurro Thomas Ceccon.