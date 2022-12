NUOTO Mondiali Melbourne: l'Italia conquista altre due medaglie Lorenzo Mora argento nei 100 dorso, seconda la staffetta mista 4x50

Mondiali Melbourne: l'Italia conquista altre due medaglie.

Ancora medaglie per l'Italia che chiude con due argenti il programma giornaliero dei Mondiali in vasca corta in corso a Melbourne. La prima è da moltiplicare per per 4, quanti sono i frazionisti della 4x50 mista: Mora a dorso, il ranista Martinenghi, e poi le donne regine della seconda parte: la Di Pietro nella frazione di farfalla , Coccinelli a stile. Preziosissimo argento in 1’36”01, sotto il precedente primato mondiale ritoccato di 3 centesimi dai vincitori. con Ryan Murphy, Nic Fink, Kate Douglass e Torri Huske. Il bronzo è del Canada in 1’36”93. Lorenzo Mora, primo frazionista, ha successivamente completato la sua giornata da uomo di copertina con un argento individuale nella gara dei 100 dorso, nuotati in 49,04, dietro al solo americano Ryan Murphy, oro in 48,50.

Tra le donne delude Benedetta Pilato, la campionessa in vasca lunga è solo settimana in batteria e clamorosamente fuori dalla finale. I 50 farfalla uomini vanno al brasiliano Santos con 21'78 a 3 centesimi dal suo record mondiale; argento allo svizzero Ponti e bronzo all'ungherese Szabo. Ma Nicholas Santos va dritto nella hall of fame: a 42 anni è l'oro più anziano di sempre. I 50 farfalla donne assegnano il primo posto a pari merito per la statunitense Torri Huske e la canadese Margaret MacNeil con 24″64, bronzo per la cinese Zhang.

