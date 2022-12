MELBOURNE Mondiali nuoto: due ori in vasca corta da Paltrinieri e staffetta 4x100 stile libero

Gregorio Paltrinieri non finisce di stupire, e vince la medaglia d'oro anche nella gara dei 1500 stile libero dei Mondiali in vasca corta a Melbourne, nuotando in 14:16.88. Argento al francese Damien Joly (14:19.62), bronzo al norvegese Henrik Christiansen (14:24.08).

E il secondo oro del giorno arriva dal quartetto dell'Italia nella staffetta 4X100 stile libero dei Mondiali in vasca corta con il tempo di 3:02.75, nuovo record del mondo. Argento all'Australia e bronzo agli Usa.

