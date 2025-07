Mondiali nuoto: Pelati-Ruggiero bronzo nel duo misto tecnico

Filippo Pelati raddoppia e dopo quello nel solo libero conquista il suo secondo bronzo ai Mondiali di Singapore, stavolta nel duo misto tecnico insieme a Lucrezia Ruggiero. La coppia azzurra si esibisce sul tema “il battito” e va a due punti dall'argento, andato agli spagnoli Dennis Gonzalez Boneu e Mireia Hernandez Luna, a quota 230. L'oro invece va ai russi Mayya Gurbaberdieva e Alexandr Malysev, che ne sommano 233.

Si assegna anche il primo oro della pallanuoto: nel femminile, la Grecia conferma il suo feeling con l'oriente trionfando 12-9 sull'Ungheria, assicurandosi il suo secondo successo iridato dopo quello di Shangai 2011. Le elleniche chiudono il primo periodo sul 3-1 e a metà gara sono sul +4, con le magiare che, nel quarto conclusivo, riescono solo ad accorciare le distanze. Completa il podio la Spagna campionessa olimpica in carica, vincente 13-12 in una tiratissima finalina per il bronzo contro gli Stati Uniti.