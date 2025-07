Mondiali Nuoto Singapore: azzurri d'argento nella 4x100

A Singapore c'è un quartetto che sfreccia in acqua e regala il podio all'Italia. Nella staffetta 4x100 stile, magnifico argento dietro all'Australia e davanti agli Usa. I quattro azzurri della 4x100 stile libero - Carlos D'Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo - hanno nuotato sotto il record italiano, in 3'09"98, confermando così l'Italia nel ruolo di vicecampione del mondo per la terza volta di fila. Meglio di loro solo i quattro australiani, oro in 3'08"97 e trascinati da una pazzesca ultima frazione di Kyle Chalmers (46"53). Terzi sono gli Stati Uniti in 3'09"64.

Medaglia a parte, è stata una gara di altissimo livello per il quartetto azzurro: il debuttante Carlos D'Ambrosio ritocca il primato personale e il record italiano juniores (47"78); Thomas Ceccon (47"10) mantiene la posizione. Poi il proscenio è tutto di capitan Lorenzo Zazzeri (47"36) che risale al secondo posto con una delle sue migliori frazione; lancia Manuel Frigo, come sempre fenomenale staffettista, che non può nulla su Chalmers ma è bravissimo a rintuzzare l'attacco dello statunitense Kulow e chiude in 47"34. Gli azzurri cancellano il 3'10"11 siglato dagli stessi Ceccon, Zazzeri, Frigo ma con Miressi al lancio per l'argento olimpico ai Giochi di Tokyo 2020. Quella della staffetta è la medaglia della continuità, dopo il quarto posto ai Mondiali di Gwangju 2019, l'argento a Tokyo 2020, il bronzo Mondiale a Budapest 2021 e quello olimpico a Parigi 2024, più gli argenti iridati di Fukuoka 2023 e Doha 2024 e il titolo continentale a Roma nel 2022.