MONDIALI PARALIMPICI DI SCI Mondiali Paralimpici: oro di Giacomo Bertagnolli Il portabandiera dell'Italia a Pechino 2022 vince la prima medaglia d'oro ai mondiali.

Secondo oro per l'Italia ai mondiali in paralimpici in Norvegia. A salire sul gradino più alto del podio nello slalom gigante è Giacomo Bertagnolli insieme alla sua guida Andrea Ravelli. Il portabandiera dell'Italia ai prossimi Giochi Paralimpici Invernali di Pechino conferma le attese della vigilia vincendo una bellissima medaglia al termine di una gara dominata nella categoria ipovedente. Il tempo di Giacomo Bertagnolli è stato di 2:14.17. L'azzurro si candida di già per la medaglia d'oro paralimpica, dopo aver portato a casa due ori e due argenti quattro anni fa a Pyeongchang 2018.

Alle spalle della coppia trentina si è piazzata quella austriaca formata da Johannes Aigner e Matteo Fleischmann, staccati di 1.29. Terzo gradino del podio per il francese Hyacinthe Deleplace e la sua guida Maxime Jourdan. Una giornata decisamente speciale per Bertagnolli e Ravelli che il giorno prima hanno entrambi festeggiato il compleanno regalandosi un favoloso oro, il primo in una gara valida per il mondiale per Giacomo Bertagnolli. Podio sfiorato per Federico Pellizzari nella categoria standing. Dopo aver vinto il bronzo in combinata, l'azzurro ha ottenuto il quarto posto nello slalom gigante. Medaglia d'oro per il russo Aleksei Bugaev, davanti al francese Arthur Bauchet e lo svizzero Theo Gmuer. Il padrone di casa, il norvegese Jesper Pedersen è oro invece nello slalom gigante categoria sitting davanti al polacco Igor Sikorski e l'americano Andrew Kurka.

