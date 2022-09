Mondiali: percorso netto per le ragazze di Mazzanti, 4^ vittoria consecutiva

Quarta vittoria consecutiva per l'Italvolley femminile, che ha battuto senza soffrire il Kenya, per 3-0 (25-15, 25-23, 25-17). Le ragazze di Davide Mazzanti non hanno avuto problemi a superare la formazione africana, confermandosi al comando della pool A a punteggio pieno con 4 successi e 12 punti.

Ora sotto con l'Olanda, perché domenica le campionesse d'Europa chiuderanno la prima fase del torneo iridato giocando il big-match con le arancioni padrone di casa: in palio, dalle 16, ci sarà il primo posto nel raggruppamento.