GINNASTICA RITMICA Mondiali, Raffaeli d'oro al cerchio e terza alla palla L'atleta azzurra chiude la rassegna con tre medaglie. Sfiora il podio Tara Dragas, dominio della Germania: cinque vittorie su nove

Due medaglie nel giro di un'ora, per chiudere un Mondiale ricco di soddisfazioni personali. A Rio de Janeiro, Sofia Raffaeli vince l'oro al cerchio e il bronzo alla palla nel più importante appuntamento annuale della ginnastica ritmica, aggiungendo due podi al terzo posto ottenuto in precedenza nell'all around individuale e dimostrando ancora una volta l'altissimo livello raggiunto.

Le uniche tre medaglie ottenute dall'Italia sono arrivate da lei, ma va anche detto che sia stato un Mondiale a senso unico, dominato dalla Germania con cinque ori su nove e un bronzo, e che Raffaeli sia stata l'unica capace di negare l'en plein alla tedesca Darja Varfolomeev, vincitrice in tutti gli esercizi tranne che nel cerchio. In questa prova, l'italiana ha rasentato la perfezione, unica a salire oltre i 30 punti di valutazione, battendo la bulgara Stiliana Nikolova e l'altra tedesca, Antastasia Simakova.

Poco dopo, Raffaeli è tornata in pedana, per la palla, e qui Varfolomeev ha ristabilito le gerarchie, prendendosi il primo posto con 29.850 punti, davanti alla statunitense Rin Keys con 29.050 e all'azzurra, con 28.750. Nello stesso esercizio è arrivato il sesto posto dell'altra italiana, Tara Dragas, a 7 decimi di punto dal podio, che poi ha sfiorato la medaglia nel nastro, finendo quarta, mentre Raffaeli ha terminato la competizione con un quinto posto alle clavette.

A chiudere le gare sono state due prove di squadra, con l'Italia che non era in finale: i cinque nastri, vinti dalla Cina, e quella con tre palle e due cerchi, con l'Ucraina che si è presa l'ultima medaglia del Mondiale.

