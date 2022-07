Mondiali Scherma: l'Italia è oro anche nel fioretto uomini

Medaglia d'oro per il fioretto maschile ai mondiali di scherma in Egitto. La squadra azzurra formata da Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi supera in finale gli Stati Uniti per 45-30. Tra i grandi protagonisti di questo successo il 22enne anconetano Tommaso Marini, che, dopo aver vinto l'argento individuale, sale sul gradino più alto del podio nella gara a squadre. L'Italia chiude il mondiale con un bilancio di 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi, che vale il terzo posto nel medagliere.