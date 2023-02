C'era grande attesa per la discesa libera femminile di Sofia Goggia. L'azzurra non parte bene, prova a recuperare, ma commette un errore che porta a inforcare e alla successiva squalifica. A vincere l’oro è la svizzera Jasmine Flury davanti alla austriaca Nina Ortelieb e alla connazionale Corinne Suter. La migliore delle italiane è Elena Curtoni in tredicesima posizione davanti a Laura Pirovano. 18' Nicol Delago.