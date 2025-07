MONDIALI NUOTO SINGAPORE 2025 Mondiali Singapore: oro per la Spagna nel solo libero. Spagna – Ungheria la finale di pallanuoto maschile Mondiali Singapore La spagnola Iris Tio Casas vince l'oro nel nuoto artistico “solo libero”. Due semifinali tiratissime nella pallanuoto maschile: la Spagna batte la Grecia e l'Ungheria la Serbia per una solo punto

Grande spettacolo a Singapore con le sincronette impegnate nel “solo libero” . Miglioramenti significativi per Enrica Piccoli. L’azzurra ha infatti centrato la sesta posizione gara che ha aperto la quinta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di nuoto artistico E proprio l’espressione artistica si è rivelata cruciale per il trionfo, meritato, della spagnola Iris Tio Casas capace di regalare il primo oro iridato nella specialità alle furie rosse rendendosi artefice di una performance valutata 245.1913, punteggio decisivo per la vittoria. Si è dovuta accontentare quindi dell’argento la cinese Huiyan Xu, precedendo la neutrale Vasilina Khandoshka, per lei la medaglia di bronzo

Semifinali di pallanuoto maschile tiratissime e decise dagli episodi. La Spagna rispetta il pronostico con la Grecia ma quanta fatica, epilogo favorevole agli iberici dopo aver rischiato la sconfitta in seguito ad una clamorosa rimonta degli ellenici nei tempi regolamentari. Le Furie Rosse tornano dunque all’ultimo atto della rassegna iridata a tre anni di distanza dall’ultima volta, quando conquistarono il terzo titolo mondiale della loro storia battendo in finale a Budapest l’Italia ai rigori. La Spagna centra così il quinto successo di fila e resta imbattuta nel torneo, in attesa di sfidare giovedì l'Ungheria. Decisivi ai rigori due errori greci sui primi quattro tentativi, mentre i tiratori spagnoli sono stati infallibili segnandone quattro di fila e chiudendo i conti in anticipo sul 4-2. Punteggio finale Spagna batte Grecia 11-9.



Giocata su altissimi livelli l'altra semifinale, quella tra Ungheria e Serbia. L’Ungheria ha sconfitto la Serbia per 19-18 e si è qualificata alla finale dei Mondial 2025 di pallanuoto maschile: giovedì 24 luglio tornerà in acqua a Singapore per fronteggiare la Spagna .I magiari avranno la possibilità di conquistare il quinto titolo iridato della storia dopo quelli del 1973, 2003, 2013 e 2023, mentre la Serbia deve rimandare i sogni di gloria a dieci anni di distanza dall’ultimo sigillo, a cui hanno però fatto seguito tre apoteosi di fila alle Olimpiadi (Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024). Partita giocata punto a punto con allungo decisivo dell'Ungheria poi capace di contenere il ritorno dei campioni olimpici. Nella semifinale del torneo di pallanuoto maschile Ungheria batte Serbia 19-18

