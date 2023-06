SPORT SPECIALI Mondiali Special Olympics, la fiaccola è in viaggio per Berlino Arriverà nella capitale tedesca alla vigilia della cerimonia di apertura, fissata per il 17 giugno.

I Mondiali Special Olympics di Berlino si apriranno venerdì prossimo, intanto la fiaccola è partita. La Fiamma della Speranza si è accesa mercoledì ad Atene: i primi tedofori, che l'hanno fatta sfilare per le vie della capitale greca, sono stati gli atleti Vassiliki Katsoudi e Natascha Wermelskirchen. Dopodiché il trasferimento a Berlino, dove arriverà il giorno prima della cerimonia di apertura, in programma il 17 giugno.

Poi il via a un mondiale che, fino al 25 giugno, vedrà impegnati oltre 8mila atleti, da circa 190 nazioni, in 26 discipline. 7 quelle in cui gareggerà San Marino, con 12 atleti: Elia Gasperoni, Ruggero Marchetti e Michela Angeli nell'atletica; Melissa Mancini e Omar Santini nel nuoto; Eleonora Santolini e la sua partner Patrizia Gallo nelle bocce; Nicholas Frassini nel golf; Thierry Mancini e il suo partner Lorenzo Parma nella vela; Giada De Angeli e Stefania Toccaceli nell'artistica; Beatrice Cellarosi e Marianna Pruccoli nella ritmica.

Aggiungendo tecnici, volontari e medico sarà di 25 elementi la delegazione guidata da Barbara Frisoni. Nel contesto di un evento in cui sono attesi 500mila spettatori e 20mila volontari, oltre ai 2mila giornalisti e ai 2500 allenatori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: