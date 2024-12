Mondiali vasca corta: due podi italiani con Razzetti e Di Pietro

Saltano record in serie ai Mondiali di Nuoto in Vasca Corta. Rivoluzione su 100 Farfalla: tra le donne non tradisce la più attesa: Gretchen Walsh li vince in 52''71 sull'olandese Giele e l'australiana Perkins. Tra gli uomini il canniblae Noe Ponti si divora un altro record. 47''71 per lo svizzero sul francese Grousset e l'australiano Temple. Niente podio per Simone Busa quarto, Simone Stefani è finisce settimo. Niente finale per Chiara Della Corte nei 50 Rana Donne. La diciannovenne romana chiude ottava la semifinale vinta dalla lituana Meilutyte. Gretchen Walsh si ripete con record nei 50 Stile. 22''87 il nuovo primato. Sul podio l'azzurra Silvia Di Pietro terza. Legno a Sara Curtis, quinta. Stessa distanza al maschile e altro record: Jordan Crooks, Australia, 19''90 è il nuovo primatista. Sul podio Korstanje e Grousset. Sesto Lorenzo Deplano. Altra gara, altro record: 400 Misti per la canadese Summer McIntosh con 4'15''48. Tra gli uomini bronzo all'Italia. Alberto Razzetti è terzo dietro a Borodin e Foster. Avanza Luca De Tullio: il barese terzo nella batteria degli 800 Stile vinta dall'ungherese Sarkany.