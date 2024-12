NUOTO Mondiali vasca corta: l'Italia chiude con altre due medaglie

Nella sesta e ultima giornata dei mondiali di nuoto in Ungheria l'Italia centra altre due medaglie. Nei 200 dorso Lorenzo Mora è d'argento, la staffetta 4x100 maschile è di bronzo. Un ultima giornata segnata anche da diversi record del mondo.

Nei 50 stile libero femminile l'americana Gretchen Walsh ferma il tempo su 22,83 stabilendo il nuovo primato davanti alla connazionale Late Douglass e la polacca Kasia Wasick. In gara anche due azzurre. Silvia di Pietro è sesta con 23,85 davanti all'altra italiana Sara Curtis con il tempo di 23,87.

Nei 50 stile libero uomini, medaglia d'oro a Jordan Crooks, nuotatore delle isole Cayman con 20,19. Sul podio anche Gui Santos del Brasile e Jack Alexy degli Stati Uniti. Per quanto riguarda la gara dei 50 rana femminile successo per la lituana Ruta Meilutyte con 28,54 sulla cinese Qianting e l'americana Lilly King. Ai piedi del podio l'azzurra Benedetta Pilato con 29,11.

Nella gara maschile successo per Haiyang. Quarto tempo per l'italiano Simone Cerasuolo con 25,56. Sesto tempo per Ludovico Viberti con 25,71. Nei 200 dorso femminili record del mondo per Regan Smith con 1:58,04 davanti alla canadese McIntosh. Tra gli uomini l'ungherese Hubert Kos stabilisce il nuovo primato con 1:45,65 davanti all'italiano Lorenzo Mora e il francese Tomac.

Nei 200 stile libero femminile oro per Hong Kong con Haughey che precede la canadese Harvey e l'americana Weinstein. Tra gli uomini Luke Hobson con 1:38,61 segna il nuovo record del mondo precedendo l'australiano Max Giuliani. Nelle staffette 4x100: Stati Uniti oro con primato mondiale tra le donne davanti a Gran Bretagna e Cina. L'Italia è sesta con Curtis, Pilato, Capretta, Morini. La squadra degli atleti neutrali maschile è oro con record del mondo davanti a Stati Uniti e Italia. Staffetta azzurra formata da Mora, Viberti, Busa, Miressi.

