Monte Carlo Masters, Berrettini da urlo: battuto Zverev. E Sinner rientrerà da n. 1 mondo.

Capolavoro Matteo Berrettini. Nel secondo turno dei Monte Carlo Masters, il romano batte in rimonta Alex Zverev, testa di serie numero 1 del torneo, nonché numero 2 al mondo. Un successo maturato nel terzo set per Berrettini, che parte male, cedendo al tedesco il primo parziale per 2-6 e non dando una bella impressione, ma risale nel secondo, chiudendolo rapidamente in 6-3. Nell'ultimo è battaglia vera, durata oltre un'ora: il primo break è per l'azzurro, sul 3-3, poi Zverev torna in parità quando l'italiano serve per il match, ma Berrettini si riprende il vantaggio nel game successivo, alla terza palla break, per poi chiudere sul 7-5. Questo successo ha un doppio significato: il primo, più immediato, è che il romano avanza agli ottavi di finale e sfiderà il vincente della sfida in programma domani tra il connazionale Lorenzo Musetti e il ceco Jiri Lehecka; il secondo, più simbolico, è che ora Zverev non potrà raggiungere Jannik Sinner nella clasifica Atp prima del suo rientro a Roma, quindi l'altoatesino tornerà in campo da numero 1 al mondo.

Avanza al secondo turno un sempre più strepitoso Flavo Cobolli, che risolve la pratica Dusan Lajovic in un'ora e un quarto di gioco. Dopo il primo titolo Atp in carriera, vinto domenica nel torneo 250 di Bucarest, il 22enne debutta a Monte Carlo battendo 2-0 (6-4, 6-2) l'esperto serbo. Poca storia sin dall'inizio, nonostante il primo dei due set sia stato ricco di servizi strappati (3 per l'italiano, 2 per Lajovic). Ancora meglio, Cobolli, nel secondo, dove ha ottenuto due break consecutivi nel finale, chiudendo la sfida in mezzora. Nel prossimo turno sfiderà Arthur Fils. Fuori all'esordio Fabio Fognini, che perde in due set (0-6, 3-6) contro Francisco Cerundolo e ammette: "Questo potrebbe essere stato il mio ultimo torneo a Monte Carlo". Subito eliminato anche Lorenzo Sonego, battuto 1-2 (4-6, 6-1, 6-2) dallo spagnolo Pedro Martinez.

