Monte Carlo Masters, Berrettini e Musetti agli ottavi

Esordio vincente per Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti al Monte Carlo Masters. Sulla terra rossa del Principato di Monaco, Berrettini elimina in due set (6-4 6-4) il qualificato Mariano Navone, argentino numero 70 al mondo. Il suo prossimo incontro sarà però molto più duro: il romano avrà di fronte Alex Zverev, testa di serie numero 1. Più faticoso il debutto nel torneo Masters 1000 per Musetti, che deve arrivare al terzo set per battere il cinese Bu Yunchaokete (n. 67 al mondo), anche lui qualificato. L'azzurro, testa di serie numero 13 del torneo, perde il primo parziale per 4-6, pareggia nel secondo con un 7-5 e chiude con un 6-3. Nel secondo turno, Musetti affronterà il ceco Jiri Lehecka (n. 28 al mondo), con la possibilità di un derby con Berrettini agli ottavi, se entrambi si qualificassero. In serata in campo anche Fabio Fognini, unico italiano a vincere il torneo di Monte Carlo nell'era Open, nel 2019, presente grazie a una wild card. Il sanremese affronterà l'argentino Francisco Cerundolo (n. 22 al mondo).