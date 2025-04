Monte Carlo Masters, Djokovic subito fuori

Altra sorpresa al Monte Carlo Masters: dopo Alex Zverev, cade anche Novak Djokovic. Il serbo esce di scena subito nel Principato di Monaco, battuto in soli due set dal cileno Alejandro Tabilo (n. 32 al mondo) nel secondo turno del torneo. Djokovic, che non si era presentato al meglio a Monte Carlo, a causa di un problema all'occhio e di un virus contratto nei giorni scorsi - ha detto nella conferenza prima del torneo - ha ceduto rapidamente il primo parziale per 3 game a 6, nonostante il servizio strappato all'avversario già in avvio. Più combattuto il secondo, finito 6-4 per il cileno, in cui è stato decisivo il break di Tabilo sul punteggio di 1-1, con Djokovic che ha poi sprecato due palle break, quando era sotto 3-4, per rientrare nell'incontro.