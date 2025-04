TENNIS Monte Carlo Masters, sarà derby italiano: anche Musetti agli ottavi L'azzurro perde malamente il primo set con Lehecka, poi rimonta e chiude sul 2-1. Domani sfiderà Berrettini. Eliminato Cobolli

Monte Carlo Masters, sarà derby italiano: anche Musetti agli ottavi.

Un'altra rimonta, un altro successo azzurro e stavolta sarà derby italiano. Dopo Matteo Berrettini, anche Lorenzo Musetti supera il secondo turno dei Monte Carlo Masters e accede agli ottavi di finale, dove sfiderà proprio il romano. Contro il ceco Jiri Lehecka (numero 28 al mondo), Musetti ha cominciato come peggio non avrebbe potuto, cedendo il primo set per 1-6 in soli 32 minuti, perdendo tre servizi di fila. Nel secondo, però, ha cambiato rotta, strappando il break decisivo con il punteggio sul 5-5 e poi chiudendo sul 7-5, senza concedere neanche un punto al ceco negli ultimi due game. Il terzo set non ha avuto storia: due break strappati, ultimo game chiuso tenendo l'avversario a zero e punteggio inchiodato sul 6-2 finale.

Non riesce, invece, il secondo recupero di fila a Flavio Cobolli, che perde in due set contro il francese Arthur Fils (n. 15). Perso il primo set 2-6, l'italiano tiene bene nel secondo parziale fino al 4-4, poi Fils strappa il break e chiude la partita nel game successivo.

