Monte-Carlo Masters, Sinner - Alcaraz in finale: in palio anche la vetta del ranking

Al quinto torneo dell'anno, torna un nuovo atto della sfida Sin-caraz. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si troveranno in finale al Monte-Carlo Masters, incontrandosi per la prima volta in stagione in una partita ufficiale, dopo che l'altoatesino si era fermato in semifinale agli Australian Open e dopo il flop dello spagnolo nei tornei statunitensi del Sunshine Double, entrambi dall'altra parte della "coppia". Non solo, il murciano metterà in palio il primo posto del ranking Atp: chi vincerà, lunedì si sveglierà da numero 1 del mondo.

Sinner si conferma bestia nera di Alex Zverev, che cede in due set, 6-1 6-4. Nel primo è confusione totale per il tedesco, che sbaglia di tutto, anche colpi a campo aperto, e tiene un solo servizio su quattro. Nel secondo Zverev entra in gara, ma subisce il break decisivo sul punteggio di 5-4 per l'italiano. Poi è toccato ad Alcaraz, contro un sempre più sorprendente Valentin Vacherot, primo monegasco a raggiungere la semifinale nel torneo di casa. Bella e combattuta la partita, chiusa dallo spagnolo con un doppio 6-4 e con Vacherot capace di un immediato controbreak, nel secondo set, dopo aver perso il servizio subito. Break che però Alcaraz ha riproposto sul punteggio di 4-4, piazzando l'allungo decisivo.

Sarà la 21^ sfida tra Sinner e Alcaraz - esibizioni e Six Kings Slam compresi -, la sesta su terra rossa. I precedenti sono quasi tutti a favori dello spagnolo, che ha vinto quattro volte, l'unico successo dell'italiano risale alla finale di Umago 2022, che gli valse il primo e finora unico titolo della carriera su questa superficie.







