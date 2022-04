Jannik Sinner batte il finlandese Ruusuvuori e si qualifica per gli ottavi di finale del Master 1000 di Montecarlo. 7-5 6-3 in un match condizionato dal forte vento. Bella vittoria invece di Lorenzo Musetti che supera il canadese Auger Aliassime per 6-2 7-6. Niente da fare invece per Lorenzo Sonego, eliminato dal serbo Djere con un doppio 6-4.