TENNIS Montecarlo, Sinner vince in doppio e va agli ottavi L'azzurro con Bergs batte in due set Machac e Ruud per 6-4, 7-5

Montecarlo, Sinner vince in doppio e va agli ottavi.

Domenica di Pasqua in campo per Jannik Sinner, che in coppia con il belga Zizou Bergs ha aperto il programma del torneo di doppio a Montecarlo. I due hanno battuto in due set il ceco Tomas Machac e il norvegese Casper Ruud, col punteggio di 6-4, 7-5, in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Negli ottavi di finale, la sfida sarà contro Andreozzi-Guinard o i fratelli Tsitsipas, Stefanos e Pavlos. Nel singolare del Masters 1000 del Principato, il n.2 al mondo entrerà in campo al secondo turno, tra martedì e mercoledì prossimi, contro il vincente della sfida tutta francese tra Ugo Humbert e il 17enne Mouise Kouamé.

Sinner potrebbe incrociare poi agli ottavi un esperto della superficie rossa tra Francisco Cerundolo e Stefanos Tsitsipas, mentre nei quarti il canadese Auger-Aliassime o Ruud. Nella parte bassa del tabellone ci sono anche Alex Zverev e Daniil Medvedev, potenziali rivali in semifinale. Nel torneo di doppio sono iscritti altri quattro italiani; Andrea Vavassori farà coppia con Matteo Berrettini per esordire martedì contr Alex de Minaur e Cameron Norrie, mentre lo stesso giorno Flavio Cobolli e Luciano Darderi affronteranno lo svedese Andre Goransson e lo statunitense Evan King.

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