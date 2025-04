TENNIS Montecarlo, Super Musetti semifinale

Montecarlo, Super Musetti semifinale.

Con una grande rimonta Lorenzo Musetti supera per la prima volta in carriera il greco Stefanos Tsitsipas e si qualifica per le semifinali dell'Atp 1000 di Montecarlo. L'azzurro si è imposto per 1-6 6-3 6-4 e domani contenderà un posto in finale all'australiano Alex de Minaur.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: