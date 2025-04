Con un'altra prodigiosa rimonta Lorenzo Musetti si qualifica per la finale dell'Atp 1000 di Montecarlo. Il giocatore toscano ha battuto l'australiano Alex De Minaur per 1-6 6-4 7-6 dopo una battaglia durata 2 ore e 38 minuti. Domani alle 12 scenderà in campo per il titolo nella "mission impossible" contro Carlos Alcaraz.