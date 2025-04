TENNIS Montecarlo, un Musetti stellare centra la finale

Montecarlo, un Musetti stellare centra la finale.

Con un'altra prodigiosa rimonta Lorenzo Musetti si qualifica per la finale dell'Atp 1000 di Montecarlo. Il giocatore toscano ha battuto l'australiano Alex De Minaur per 1-6 6-4 7-6 dopo una battaglia durata 2 ore e 38 minuti. Domani alle 12 scenderà in campo per il titolo nella "mission impossible" contro Carlos Alcaraz.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: