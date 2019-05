#Montenegro2019 : Cerimonia inaugurale a rischio pioggia

Ieri sera alle 20.30 l’arrivo dei Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori i quali hanno raggiunto l’intera delegazione biancazzurra in un’ala del villaggio Slovenka Plaza elegante e interamente riservata agli oltre 100 invitati. Al loro arrivo ha preso la parola il Presidente del Comitato Olimpico sammarinese Gian Primo Giardi che ha approfittato della presenza dei Capi di Stato per ringraziarli e inoltre ha suonato la carica. “La vicinanza della massima espressione delle istituzioni sammarinesi - ha dichiarata Giardi - deve essere un ulteriore sprone a fare una bella edizione dei Giochi dei Piccoli Stati. Siamo qui per competere con il massimo impegno e professionalità per difendere nel migliore dei modi i colori del nostro paese” . La Reggenza oltre a partecipare alla cerimonia inaugurale di questa sera, in diretta su San Marino RTV, appoggerà gli atleti nelle loro prime gare nella giornata di domani per poi ripartire mercoledì mattina.

Da Budva

l’inviato Lorenzo Giardi