ISTANBUL Morta la promessa della pallavolo Julia Ituma, caduta da una finestra dell'albergo

Morta la promessa della pallavolo Julia Ituma, caduta da una finestra dell'albergo.

Julia Ituma, 18 anni, pallavolista dell'Igor Gorgonzola di Novara, è morta la scorsa notte ad Istanbul, cadendo da una finestra dell'albergo dove alloggia la squadra. Lo confermano fonti del club e della Federpallavolo. La ragazza, italiana di origini nigeriane, era in Turchia con le compagne dove aveva giocato in Champions League il ritorno dei quarti. Cordoglio unanime del mondo dello sport, non solo pallavolistico. Un minuto di silenzio su tutti i campi di pallavolo. Lo ha disposto la Federazione Italiana, in sua memoria, per tutte le gare pallavolistiche che si disputeranno da oggi a domenica.

Il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha voluto testimoniare il cordoglio della cittadinanza per la morte di Julia Ituma: "Non ci sono parole di fronte a certe tragedie. Le più sentite condoglianze a nome dell'amministrazione comunale e della città di Novara alla famiglia di Julia, ai suoi amici e alla società sportiva che questa giovanissima atleta ha rappresentato con grande professionalità".



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: