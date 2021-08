MONDIALI MTB: In Val di Sole lo spettacolo del Downhill

Lo spettacolo del Downhill per la chiusura del programma del mondiale di mountain bike in Val Di Sole. Conclusione spettacolare sulla celebre Black Snake, pendenza media del 22% con punte del 40%. Un percorso di 2,1 km, che si apre con curve larghe e piatte per poi addentrarsi tra gli alberi. Un tracciato spettacolare, nel quale la sezione più tecnica è chiamata The Hell. La gara maschile ha visto il successo di Greg Minnaar. L'atleta sudafricano ha conquistato il suo quarto titolo mondiale all'età di 40 anni. Dopo quello in Svizzera nel 2003, in Austria nel 2012 e l'anno successivo in Sud Africa, ecco il poker in Italia. Una vittoria arrivata per 227 millesimi davanti al francese Benoit Coulanges. Sul podio anche l'australiano Troy Brosnan. Una foratura ferma il campione in carica Reece Wilson. Miglior azzurro Davide Palazzari, 26'. Tra gli junior buon 7' posto per il promettente Davide Cappello. Dominio francese nella gara femminile. Doppietta transalpina con Myriam Nicole davanti alla connazionale Marine Cabirou. Le due francesi sono divise da cinque secondi. Sul podio sale anche la svizzera Camille Balanche. L'elvetica è bronzo con un ritardo di 6 secondi. La prima azzurra è Eleonora Farina, sesta, mentre Veronika Widmann è nona.

