MTB XCO: Schurter domina in Val di Sole. Secondo posto per Martina Berta

Nella quarta prova della Coppa del Mondo di XCO, Nino Schurter riesce a stabilire un nuovo primato. Lo svizzero diventa il rider più vincente sul tracciato di Val di Sole al termine di una gara dominata. Il campione del mondo in carica parte forte, portandosi in testa alla gara già al primo giro insieme a un gruppetto di 4 atleti. Il ritmo si alza con Schurter a spingere soprattutto nei tratti più tecnici. Il vantaggio sul gruppo aumenta, lo svizzero scappa via con Alan Hatherly. Il leader di classifica si alza sui pedali sulla salita che porta alla parte alta del tracciato e guadagno un margine di vantaggio sul sudafricano.

Il duello più importante diventa a questo punto per il secondo posto con Hatherly in lotta con Fluckinger. Il vantaggio di Nino Schurter all'ultimo giro diventa di 41 secondi. Sotto il traguardo lo svizzero centra la 35' vittoria in Coppa del Mondo in carriera.

Schurter vince davanti al connazionale Mathias Fluckinger, terzo gradino del podio per il rumeno Vlad Dascalu. Seconda vittoria in quattro gare per Schurter, al terzo podio stagionale. In classifica generale, lo svizzero guida con 848 punti davanti a Jordan Sarrou con 726 e Alan Hatherly con 721.

Tra le donne vince Puck Pieterse ma la grande prestazione è quella di Martina Berta. Alla olandese è bastato un giro per prendere il comando della gara e chiuderla. Sul secondo gradino del podio sale l'azzurra Martina Berta che al terzo giro decide di attaccare per staccare la prima delle inseguitrici la francese Prevot. La gara è segnata anche da alcune cadute, tra le quali proprio Prevot. L'italiana chiude seconda nel tripudio del pubblico di casa. Terzo posto per l'australiana Rebecca Henderson. Al comando della classifica generale l'olandese Puck Pieterse davanti alla francese Prevot e l'austriaca Stigger.

Prossima tappa della Coppa del Mondo in Romania a fine agosto.