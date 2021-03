Muguruza vince il WTA di Dubai

Garbine Muguruza ha vinto il WTA 100 di Dubai. La spagnola ha battuto in finale la rivelazione del torneo, la ceca Barbora Krejcikova col punteggio di 7-6 6-3. Per la Muguruza si tratta dell'ottavo titolo in carriera, dove però non si aggiudicava un torneo dal 2017. In questo avvio di 2021 la spagnola aveva sempre giocato su grandi livelli e per ben tre volte era arrivata in finale senza mai però riuscire a vincere. Da domani Muguruza si attesterà al tredicesimo posto del ranking mondiale; mentre Krejcikova potrà consolarsi con il best ranking di numero 37.