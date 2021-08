Murphy vince l'ottava tappa della Vuelta del Portogallo. Antunes nuovo leader della generale

Ottava tappa e Vuelta del Portogallo prossima alla conclusione con le ultime due gare previste per il 14 e 15 agosto. 160 km dividono lo start iniziale a Braganca e l'arrivo a Montalegre, dove a trionfare è stato Kyle Murphy della Rally Cycling con il tempo di 4 ore 12 minuti e 6 secondi. Per il ciclista statunitense si tratta del secondo successo al Giro del Portogallo e regala la terza vittoria al suo team. Chiude in seconda posizione, con 13 secondi di ritardo, lo spagnolo Parra Cuerda. Terzo, invece, il portoghese Casimiro. I big della generale si danno battaglia nella ascesa conclusiva, con Mauricio Moreira che chiude a 1’10” assieme a Carlos Salgueiro, con una manciata di secondi sugli altri favoriti.









Nuovo leader della generale è ora Amaro Antunes, decimo di giornata a 1’16” dal vincitore, con un margine di 14 secondi su Alejandro Marque e 18 su Frederico Figueiredo, il quale ha chiuso l'ottava tappa in nona posizione. La corsa lusitana prosegue con la sua penultima tappa da 145 km: partenza a Boticas e arrivo previsto a Mondim de Basto, ultima chiamata per gli scalatori che vorranno mettersi in mostra. I 20 chilometri decisivi di domenica si concluderanno con la cronometro a Viseu e decreteranno il vincitore dell'edizione 2021 della Vuelta del Portogallo.