Murray impugna il joystick e vince il torneo di Madrid

In tempo di stop allo sport vero, impazza quello virtuale. Andy Murray ha vinto la prima edizione del torneo di Madrid giocato alla playstation. Lo scozzese si è infatti laureato campione sconfiggendo al termine di una tiratissima finale il belga David Goffin, arresosi solo al tie-break per 7 punti a 5.Avevamo un livello simile, anzi credo che lui fosse un po' più forte di me - ha commentato a fine match il britannico divertito- riusciva a fare smorzate, diritti anomali e cose del genere. Ma alla fine credo che il mio servizio abbia fatto la differenza".