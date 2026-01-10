TV LIVE ·
Musetti va in finale a Hong Kong ed n°5 ATP: per la prima volta, l'Italia avrà due giocatori in top5

L'azzurro batte Rublev e scavalca De Minaur: è il 4° azzurro a riuscirci dopo Pietrangeli, Panatta e Sinner.

10 gen 2026
Giornata storica per il tennis italiano che per la prima volta nella storia avrà due tennisti nella top5 del ranking ATP. A Jannik Sinner, attualmente n°2 del mondo, si aggiunge Lorenzo Musetti che battendo 2-1 Andrey Rublev nella semifinale del 250 di Hong Kong scavalca Alex De Minaur e diventa n°5 in classifica. Musetti è il quarto italiano di sempre a riuscire nell'impresa, dopo Pietrangeli, Panatta e lo stesso Sinner. A Hong Kong, Musetti si impone 6-7 7-5 6-4 e contenderà il titolo a uno tra Giron e Bublik.




