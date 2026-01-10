Musetti va in finale a Hong Kong ed n°5 ATP: per la prima volta, l'Italia avrà due giocatori in top5

Giornata storica per il tennis italiano che per la prima volta nella storia avrà due tennisti nella top5 del ranking ATP. A Jannik Sinner, attualmente n°2 del mondo, si aggiunge Lorenzo Musetti che battendo 2-1 Andrey Rublev nella semifinale del 250 di Hong Kong scavalca Alex De Minaur e diventa n°5 in classifica. Musetti è il quarto italiano di sempre a riuscire nell'impresa, dopo Pietrangeli, Panatta e lo stesso Sinner. A Hong Kong, Musetti si impone 6-7 7-5 6-4 e contenderà il titolo a uno tra Giron e Bublik.









