TENNIS Musetti va in finale a Hong Kong ed n°5 ATP: per la prima volta, l'Italia avrà due giocatori in top5 L'azzurro batte Rublev e scavalca De Minaur: è il 4° azzurro a riuscirci dopo Pietrangeli, Panatta e Sinner. In finale se la vedrà con Bublik.

Giornata storica per il tennis italiano che per la prima volta avrà due giocatori nella top5 del ranking ATP. A Jannik Sinner, attualmente n°2 del mondo, si aggiunge Lorenzo Musetti che battendo 2-1 Andrey Rublev nella semifinale del 250 di Hong Kong scavalca Alex De Minaur e diventa n°5 in classifica. Musetti è il quarto italiano di sempre a riuscire nell'impresa, dopo Pietrangeli, Panatta e lo stesso Sinner. A Hong Kong, Musetti si impone 6-7 7-5 6-4 e contenderà il titolo a a Bublik che ha eliminato Giron in 3-6 6-4 6-2.



