MXGP, Indonesia: bottino pieno per Gajser.

Nonostante il caldo e l'umidità, la corsa di Tim Gajser verso il titolo mondiale nella MXGP non conosce sosta. Lo sloveno vince anche in Indonesia, sul tracciato insidioso di Samota-Sumbawa, e si porta a casa il 12° round di questo campionato. Che ora vede Gajser in testa con 535 punti, addirittura 125 in più di Jorge Prado e 130 di uno spento Jeremy Seewer. Mondiale ormai ipotecato dal pilota Honda che domina letteralente la prima manche: holeshot in partenza e arrivo in solitaria. Gara2, invece, è più combattuta: Gajser scatta alle spalle di Prado e Romain Febvre. Ma il già 3 volte iridato nella MXGP ha un asso nella manica: è l'unico a tenere una traiettoria stretta in una curva a destra in contropendenza. Lì attacca Febvre e si prende la seconda posiziona, poi supera anche lo spagnolo con un'azione spettacolare tutta all'esterno. Un ritmo insostenibile per chiunque, Gajser vince anche la seconda manche e fa bottino pieno. Dal sud-est asiatico, il circus del mondiale motocross torna in Europa: prossimo appuntamento a Loket, in Repubblica Ceca, il 16-17 luglio.

