La MyGlass Centri Cristalli Auto, squadra ciclistica dei coniugi Maria e Vittorio Savini, dedicherà l'intera stagione ciclistica a Michael Antonelli. Il giovane sammarinese ha corso con la squadra cesenaticense nel 2016 e 2017. Sono 13 i corridori in organico, due in più rispetto all'anno scorso, Tra i giovani del 2004 che esordiranno in categoria c'è anche Mattia Antonelli, fratello di Michael e proveniente dalla Fiumicinese.