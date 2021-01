CICLISMO MyGlass Centri Cristalli Auto, una stagione nel nome di Michael Antonelli Tra i giovani del 2004 che esordiranno in categoria c'è anche il fratello Mattia

MyGlass Centri Cristalli Auto, una stagione nel nome di Michael Antonelli.

La MyGlass Centri Cristalli Auto, squadra ciclistica dei coniugi Maria e Vittorio Savini, dedicherà l'intera stagione ciclistica a Michael Antonelli. Il giovane sammarinese ha corso con la squadra cesenaticense nel 2016 e 2017. Sono 13 i corridori in organico, due in più rispetto all'anno scorso, Tra i giovani del 2004 che esordiranno in categoria c'è anche Mattia Antonelli, fratello di Michael e proveniente dalla Fiumicinese.

